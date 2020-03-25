السعودية اليوم / تخفيض الإنارة في المتنزهات 70 % .. أمانة الشرقية تفعل " ترشيد استهلاك الطاقة " خلال فترة منع التجول



الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

فعلت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية " ترشيد استهلاك الطاقة " أثناء ساعات منع التجول في بلديات المنطقة كافة حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وبين معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الانارة بنسبة 70% في جميع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية , فيما سيتم تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمختلف مدن المنطقة الشرقية .

وأكد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام القطاع البلدي بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد انهت مؤخرا بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة " ترشيد " من استبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) الذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً، حيث تم تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

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13:05ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.