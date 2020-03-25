السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 4100 إصابة بكورونا المستجد في يوم واحد



برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

سجلت ألمانيا 4191 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت بيانات من معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا ارتفع إلى 31554 حالة وإجمالي الوفيات إلى 149 حالةً.

// انتهى //

13:03ت م

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برلين 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسسجلت ألمانيا 4191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 36 حالة وفاة بالفيروس خلال يوم واحد.وأفادت بيانات من معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا ارتفع إلى 31554 حالة وإجمالي الوفيات إلى 149 حالةً.// انتهى //13:03ت م0062

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