السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُفعل استقبال بلاغاتها بـ 5 لغات



مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

بادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بالإعلان عن إمكانية استقبال بلاغات الأمانة 940 بخمس لغات تمثل اللغات الرئيسية والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قبل المقيمين والمعتمرين، وهي اللغة الإنجليزية ، و الأوردية ، و الفرنسية ، والفلبينية ، إضافة إلى اللغة الأساسية العربية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني أن المبادرة للبلاغ عن الخدمات الأساسية لقاطني العاصمة المقدسة، للاهتمام بالأعمال المرتبطة كالنظافة والصحة العامة، وتشديد الرقابة على أماكن تقديم الأطعمة والمواد التموينية و تعزيز الإصحاح البيئي ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

13:00ت م

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مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسبادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بالإعلان عن إمكانية استقبال بلاغات الأمانة 940 بخمس لغات تمثل اللغات الرئيسية والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قبل المقيمين والمعتمرين، وهي اللغة الإنجليزية ، و الأوردية ، و الفرنسية ، والفلبينية ، إضافة إلى اللغة الأساسية العربية.وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني أن المبادرة للبلاغ عن الخدمات الأساسية لقاطني العاصمة المقدسة، للاهتمام بالأعمال المرتبطة كالنظافة والصحة العامة، وتشديد الرقابة على أماكن تقديم الأطعمة والمواد التموينية و تعزيز الإصحاح البيئي ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، إضافةً إلى إمكانية الإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، حفاظاً على سلامة المواطنين و المقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.// انتهى //13:00ت م0060

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