السعودية اليوم / الناتو يتولى نقل معدات طبية من الصين إلى أوروبا



بروكسل 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلن حلف الناتو توليه رحلة الشحن للمعدات الطبية والأدوية والمسلتزمات المختلفة من الصين إلى أوروبا وفي ثاني رحلة من نوعها.

وهبطت طائرة شحن تحمل عدة أطنان من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك أجهزة التنفس الحيوية والملايين من الأقنعة في مطار باردوبيتشي بجمهورية تشيك، للمساعدة في مكافحة

وتعد هذه الرحلة هي الثانية من نوعها إلى جمهورية تشيك، حيث من المقرر القيام برحلات أخرى إلى تشيك وسلوفاكيا في الأيام القادمة.

// انتهى //

12:50ت م

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بروكسل 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلن حلف الناتو توليه رحلة الشحن للمعدات الطبية والأدوية والمسلتزمات المختلفة من الصين إلى أوروبا وفي ثاني رحلة من نوعها.وهبطت طائرة شحن تحمل عدة أطنان من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك أجهزة التنفس الحيوية والملايين من الأقنعة في مطار باردوبيتشي بجمهورية تشيك، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي استفحلت عوارضه في غالبية دول الاتحاد الأوروبي.وتعد هذه الرحلة هي الثانية من نوعها إلى جمهورية تشيك، حيث من المقرر القيام برحلات أخرى إلى تشيك وسلوفاكيا في الأيام القادمة.// انتهى //12:50ت م0057

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