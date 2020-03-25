السعودية | اليابان تعيد جدولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تعيد جدولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 25 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
بدأت اليابان اليوم مهمتها بإعادة جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020 ” ، وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي الأكبر عالمياً .
وقال متحدث اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس :” إن الأمر صعب جداً ، فبعد 7 سنوات من العمل والاستعداد وعلى بعد أشهر قليلة من الانطلاق تجد نفسك مضطراً أن تبدأ مرة أخرى من الصفر بسبب فيروس كورونا ” ، مشيراً إلى أن الموعد الجديد سيكون بعد عام 2020 ولن يتجاوز صيف 2021 ، وذلك بالتنسيق ما بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية و اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960 ، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ، وحددت لها موعدًا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس ، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع .
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