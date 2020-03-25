شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم» و«نجم» يطلقان المرحلة الأولى لتقدير الأضرار إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة نجم لخدمات التأمين، المرحلة الأولى من مبادرة "تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونيًا" في 40 مدينة مختلفة في المملكة، حيث ستساهم هذه المبادرة في اختصار وتسهيل الإجراءات في الحوادث ذات الضرر الطفيف، وتمكّنهم من إنهاء إجراءات التقدير في مكان الحادث.

وأوضحت "تقييم" أن اطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت يأتي في ظل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية تساهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين، حيث سيتكمن المتضرر من خلال هذه المبادرة من إنهاء إجراءات التقدير من مكان الحادث، حيث سيقوم معاين "نجم" بالتقاط صور الحادث وتوضيح أماكن الضرر ويرفعها بنظام حوداث نجم المرتبط بمنظومة "تقدير"، ومن ثم يقوم مجموعة من المقدرين المؤهلين بتحليل الصور وتحديد التعويض وإصدار تقرير الأضرار وإرساله للمستفيد، الذي يمكنه من تقديم المطالبة المالية لشركات التأمين.

وبيّنت "تقييم" أن المركبات ذات الأضرار الطفيفة تشّكل 60% من عدد المركبات التي تصل لمراكز تقدير، ويقصد بهذه الأضرار تلك التي أضرارها لم تؤثر سلباً على سلامة هيكل المركبة ولم تمس محيط منطقة خزان الوقود أو الحساسات ونظام التوجيه للمركبة، وهذه الأضرار يستطيع المقدر تحديد الأضرار وتعويضها عن طريق الصور، حيث تم تأهيل عدد من المقدرّين للعمل على تقدير هذه الأضرار لضمان جودة المخرجات وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.