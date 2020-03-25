- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تقديم المركز الوطني لتدريب كرة القدم التابع له، كي يصبح عيادة لعلاج المتأثرين بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ويقع مركز التدريب في إقليم غيونغجي في كوريا الجنوبية، وهو يستخدم في العادة لتدريبات المنتخبات الوطنية.
ومع تعليق نشاطات كرة القدم في أرجاء العالم كافة، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي قراره بتخصيص المركز ليصبح مكاناً لعلاج الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع وزارة الصحة.
وذكر الاتحاد أن المركز سيخصص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، قبل أن يعود إلى عمله الطبيعي بعد احتواء انتشار الفيروس وإجراء أعمال التنظيف لمدة أسبوعين.
وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان صحفي: إذا انتشر (كوفيد-19) في المناطق الحيوية، فإنه قد يحصل نقص في مرافق العلاج، وبالتالي فقد اقترحنا توفير مركز باجو الوطني للتدريب؛ ليصبح عيادة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 01:02 PM
سيخصّص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين
أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تقديم المركز الوطني لتدريب كرة القدم التابع له، كي يصبح عيادة لعلاج المتأثرين بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ويقع مركز التدريب في إقليم غيونغجي في كوريا الجنوبية، وهو يستخدم في العادة لتدريبات المنتخبات الوطنية.
ومع تعليق نشاطات كرة القدم في أرجاء العالم كافة، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي قراره بتخصيص المركز ليصبح مكاناً لعلاج الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع وزارة الصحة.
وذكر الاتحاد أن المركز سيخصص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، قبل أن يعود إلى عمله الطبيعي بعد احتواء انتشار الفيروس وإجراء أعمال التنظيف لمدة أسبوعين.
وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان صحفي: إذا انتشر (كوفيد-19) في المناطق الحيوية، فإنه قد يحصل نقص في مرافق العلاج، وبالتالي فقد اقترحنا توفير مركز باجو الوطني للتدريب؛ ليصبح عيادة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
، كوريا الجنوبية: مركز التدريب الوطني للكرة يتحول لعيادة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: مركز التدريب الوطني للكرة يتحول لعيادة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.