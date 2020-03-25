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السودان يمدّد إغلاق المطارات احترازياً

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محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل

مدّدت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان، إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزوّد بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس .السودان سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان

السودان يمدّد إغلاق المطارات احترازياً

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-03-25

مدّدت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان، إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزوّد بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441

10:49 AM

ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل

مدّدت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان، إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزوّد بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

، السودان يمدّد إغلاق المطارات احترازياً ،
المصدر : الخليج 365

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