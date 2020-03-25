محمد بن مسعود - الدمام - بنما تفرض إغلاقاً لمدة 22 ساعة يومياً بسبب الفيروس أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا. وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة". من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات.فيروس كورونا الجديد أستراليا أستراليا: انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-25 أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا. وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة". من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. Advertisements وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات. 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:27 AM بنما تفرض إغلاقاً لمدة 22 ساعة يومياً بسبب الفيروس بنما تفرض إغلاقاً لمدة 22 ساعة يومياً بسبب الفيروس أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا. وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة". من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات. ، أستراليا: انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا ،

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