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قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم: إن الجهاز الطبي العسكري سيوفّر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق؛ لفحص الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية اليوم.
وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد ليبيا
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 12:53 PM
الجهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباءليبيا تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا
قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم: إن الجهاز الطبي العسكري سيوفّر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق؛ لفحص الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية اليوم.
وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.
، ليبيا تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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