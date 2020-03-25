السعودية | بلومبرغ: “مستشارة وزير الطاقة الأمريكي ستعمل في الرياض على أساس دائم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلومبرغ: “مستشارة وزير الطاقة الأمريكي ستعمل في الرياض على أساس دائم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 صباحًا, 25 مارس 2020 م
المناطق-الرياض
أفادت مصادر نقلتها وكالة “بلومبرغ” الإخبارية بأن “فيكتوريا كوتس”، كبيرة مستشاري وزير الطاقة الأمريكي، ستتوجه للمملكة للعمل هناك على أساس دائم.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن قررت إرسال كوتس إلى الرياض على خلفية الخلافات المستمرة بين روسيا والمملكة حول أسعار النفط.
و صرح وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، لـ “بلومبرغ” بأن واشنطن تنظر إلى إقامة تحالف نفطي مع المملكة بمثابة أحد الخيارات المطروحة، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد بعد.
وأشار إلى أن إقامة تحالف مع المملكة هي “فكرة من بين الأفكار الكثيرة” التي تناقشها الأوساط السياسية في واشنطن.
ولم تكشف “بلومبرغ” عن مواعيد وصول المسؤولة الأمريكية إلى المملكة، مع العلم بتقليص عدد الرحلات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب وباء كورونا.
وتشير الوكالة إلى أن عمل كوتس في السعودية سيتيح لولايات المتحدة “وجودا إضافيا في المنطقة” وسط استمرار “الحرب حول أسعار النفط” بين روسيا والولايات المتحدة.
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