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وزير الخارجية يبحث هاتفياً تداعيات كورونا مع نظيره الكويتي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة لاستعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.

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