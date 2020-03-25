، كيف تعمل من منزلك بأمان؟.. هنا نصائح خبير أمن رقمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حتى تستطيع القيام بأعمالك دون خوف على خصوصياتك

ملايين من البشر اضطروا للبقاء في منازلهم بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد بلدانهم؛ حرصًا على سلامتهم وصحتهم، وخلَت المكاتب من الموظفين، أو تقلصت أعدادهم بصورة كبيرة، ولكن هل توقفت الأعمال تمامًا؟.. في الحقيقة لا، فما زال الكثيرون يمارسون أعمالهم عن بُعد من المنزل، عبر الطرق والوسائط الإلكترونية المختلفة.. ولكن كيف تقوم بذلك بأمان دون خوف من قرصنة ملفاتك أو ما شابه؟

ويقدم خبير الخصوصية الرقمية دانيل ماركوسن في شركة Teams Nord VBN للحلول الأمنية الرقمية مجموعة من النصائح التقنية السهلة لخلق بيئة عمل آمنة في المنزل.

1- حافظ على أمان شبكتك المنزلية

إن كنت تعمل من المنزل؛ فإنه يجب أن تحمي شبكتك المنزلية حياتيك الشخصية والمهنية. فأقل ما يمكنك فعله هو حماية جهاز الراوتر بكلمة مرور إن لم تفعل ذلك مسبقًا. ثم حاول إضافة الخطوات التالية:

- عطّل بث اسم الشبكة SSID. سيصعّب هذا من العثور على شبكة الواي فاي المنزلية (لأي شخص لا تريده أن يعثر عليها).

- قم بتصفية عناوين ماك: عنوان ماك هو اسم شبكي مخصص لجهاز محدد. إن كان جهاز الراوتر لديك يدعم تصفية عناوين ماك؛ فسيصير من الصعوبة بمكان على أي جهاز غير مصرّح له محاولة الاتصال بالراوتر.

- أنشئ شبكة ضيف: شبكة الضيف هي شبكة ثانية يمكنك إنشاؤها على الراوتر لأجهزة الزوار؛ طِبقًا لنوع الراوتر؛ فقد تتمكن من تطبيق قوانين أمنية مختلفة للشبكتين المختلفتين. في هذه الحالة يمكنك تأمين أجهزتك المنزلية وأجهزة العمل بأقوى قواعد الحماية، ووضع قواعد حماية أقل صرامة لأجهزة الضيوف.

2- استخدم جهازًا أو حسابًا منفصلًا عن العمل

من الأفضل -بكل تأكيد- أن تفصل بين أجهزتك وحساباتك الشخصية والمهنية؛ فبهذه الطريقة إن تعرّض حساب أو جهاز للاختراق فسيظل الآخر آمنًا.

إن كنت تقوم بعملك على كمبيوتر؛ فمن المرجح أنه يمكنك القيام به على لابتوب؛ فسيكون هذا خيارك الأفضل لأنه سيحتوي بالفعل على أي أدوات أمان تقدّمها شركتك. كما يمكنك استخدام حسابات مختلفة على جهازك المنزلي؛ ولكن احرص على امتلاك كل التطبيقات اللازمة للعمل بأمان.

3- استخدم أدوات الأمن الإلكتروني على نطاق الشركة

هناك العديد من الأدوات المختلفة التي تساعد في تأمين الموظفين أثناء عملهم من المنزل؛ إذ يمكن لصاحب العمل استخدام برامج تخصيص عنوان IP لمنع المتطفلين والقراصنة من الولوج إلى شبكة أو خوادم تخص شركته، وسيمنح ذلك الموظفين وصولًا مشفرًا إلى الخوادم والأنظمة التي لم يسبق لهم القدرة على الوصول إليها سوى من مكاتبهم.

4- شفّر الملفات الحساسة خلال النقل والتخزين

قد تكون خوادم وشبكات الشركة المركزية آمنة؛ ولكن عندما يعمل كل الموظفين من المنزل فإن كل شيء ممكن؛ لذلك من الضروري استخدام أدوات تشفير الملفات الحساسة حتى لا تقع في الأيدي الخاطئة.

5- ابقَ على اطلاع بعالم الأمن الرقمي والهندسة الاجتماعية

ينصح "ماركوسن" المهتمين بالعمل من المنزل، أو من اضطروا لذلك الآن بالبقاء على اطلاع بأنواع الهندسة الاجتماعية وطرق الاحتيال المختلفة؛ إذ سينشط المخترقون والمحتالون في تلك الفترة لعلمهم بعمل الكثيرين من المنزل الآن؛ لذا سيحاولون انتحال شخصية مديرك في الشركة أو زملائك؛ في محاولة لدفعك لتقديم معلومات حساسة وسرية دون دراية منك.

عليك الانتباه والتحقق من هوية المرسل؛ هل كانت الرسالة الفورية التي تلقيتها من مديرك مرسلة من Hosam.Sayed أم Hosam_Sayed؟ أيهما هو الصحيح؟ هل كان البريد الإلكتروني الذي يطلب منك تحميل ملف هام مرسلًا من عنوان [email protected]اسم شركتك.com أم [email protected]تقريبًا اسم شركتك.com؟

6- تجنب الواي فاي في الأماكن العامة

وتبقى هذه هي النصيحة الأخيرة والذهبية: تجنّب دائمًا شبكات الواي فاي في الأماكن العامة؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بعملك، وفي حال اضطررت للخروج من المنزل في تلك الفترة العصيبة التي يعيشها العالم جراء كورونا.فيروس كورونا الجديد