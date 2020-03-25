- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكد بيان النيابة العامة الذي صدر البارحة، عزمَ الجهات المختصة على تغليظ عقوبات مخالفي أمر منع التجول؛ حيث أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعَد جريمة كبيرة موجِبة للتوقيف؛ مبينة أن مرتكبها يعاقَب طِبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المُبلِغين.
ويأتي تشديد النيابة؛ لكون إنتاج كل من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمرًا يعاقب عليه القانون بشدة؛ فيما تكون العقوبة مُغلّظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات.
يشار إلى أن أمر منْع التجول الجزئي، اتخِذ لمصلحةٍ كبرى فيها حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، وأي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار؛ ستواجَه بِيَدٍ من حديد من النيابة العامة.النيابة العامة حظر التجول
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:42 AM
اتخِذ لمصلحة كبرى فيها حماية لأرواح المواطنين والمقيمين
أكد بيان النيابة العامة الذي صدر البارحة، عزمَ الجهات المختصة على تغليظ عقوبات مخالفي أمر منع التجول؛ حيث أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعَد جريمة كبيرة موجِبة للتوقيف؛ مبينة أن مرتكبها يعاقَب طِبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المُبلِغين.
ويأتي تشديد النيابة؛ لكون إنتاج كل من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمرًا يعاقب عليه القانون بشدة؛ فيما تكون العقوبة مُغلّظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات.
يشار إلى أن أمر منْع التجول الجزئي، اتخِذ لمصلحةٍ كبرى فيها حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، وأي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار؛ ستواجَه بِيَدٍ من حديد من النيابة العامة.
، وقت الأزمات.. العقوبات مغلظة.. لا تهاون في تطبيق عقوبات مخالفي منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وقت الأزمات.. العقوبات مغلظة.. لا تهاون في تطبيق عقوبات مخالفي منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.