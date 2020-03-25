شكرا لمتابعة خبر عن نتيجة فحص الحالة العقلية لـ «خاطفة الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

صدى

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن نتيجة فحص الحالة العقلية للمرأة التي قامت بخطف الاطفال من مستشفى في الدمام قبل نحو 20 عامًا، والتي تتابع مستجدات قضيتها صحيفة "" الإلكترونية.

وأكدت أن التحقيقات التي أُجريت مع الخاطفة أثبتت عدم معاناتها من مرض نفسي يؤثر على مسار القضية؛ حيث إن هناك لجنة تشكلت من 4 تخصصات مهمتها إعطاء تقييم مبدئي بشأن خاطفة الدمام، والوقوف على مدى معاناتها من مرض نفسي يفقدها الأهلية في تصرفاتها من عدمه.

وخلصت اللجنة إلى أن الخاطفة لا تعاني من مرض نفسي ولكن ما يحدث لها حاليًا هو معاناة من آثار صدمة عصبية، بعد تكشف العديد من الأوراق في القضية التي تحوي العديد من المختطفين.