شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأثير الأوضاع الحالية على سوق الدواجن وأسعارها بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بالغرف التجارية استقرار سوق الدواجن في جميع مناطق المملكة وعدم ارتفاع الأسعار نتيجة لتوفر المعروض دون تراجع أمام الطلب .
وأكدت اللجنة إلتزامها بتحقيق نفس معدل الإنتاج بالعمل على مدار الساعة مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، لضمان توفير الدواجن بالأسواق كسلعة أساسية ، وعدم استغلال تلك الفترة لرفع الأسعار من قبل بعض معدومي الضمير .
وشددت كذلك على تطبيق معايير الأمن الحيوي للمشاريع الذي تتابعه وزارة "البيئة " مع مواصلة الجهود لتحقيق 100 %من الإكتفاء الذاتي .
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