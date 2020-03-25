شكرا لمتابعة خبر عن الدروس التعليمية للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت قنوات العين التعليمية اليوم الأربعاء توفر شرح الدروس للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) . أعلنت قنوات العين التعليمية اليوم الأربعاء توفر شرح الدروس للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) . ويمكن التوصل للقناة عبر البث الفضائي على تردد: 12437 عرب سات/عمودي، أو على موقع " يوتيوب " على الرابط التالي : هنــــــــــا وكانت المملكة قد أعلنت تعليق الدراسة والإعتماد على الدراسة عن بُعد لحماية الطلاب والطواقم التعليمية من انتشار الفيروس المستجد ، مطالبة الجميع بالإلتزام بإستكمال المناهج الدراسة عبر القنوات المتاحة عن بُعد .

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