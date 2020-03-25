شكرا لمتابعة خبر عن «الكهموس» يروي كواليس مثيرة في قضية فساد ضباط وزارة الدفاع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، كواليس مثيرة في قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع بعدما تورطوا في جرائم عدة منها غسيل أموال وتلقي الرشاوى، وذلك بمبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 300 مليون ريال.

وصرح " الكهموس " ، خلال لقائه على قناة " روتانا خليجية "، أن القضية بدأت عند ورود بلاغًا عن وجود تاجر وهمي من المفترض أنه يورد عقود لوزارة الدفاع، عبارة عن مواد لوجستية، ولكنه غير موجود؛ حتى تم التأكد وصدر أمر من النيابة بالقبض عليه وتفتيش مكتبه، ليجدوا في مكتبه " أشياء لا تخطر على البال " .

وقال " الكهموس " : " وجدنا حوالات مالية لضباط، ووجدنا حوالات لسماسرة للضباط، غالبيتهم متقاعدين كان فيهم واحد فقط على رأس العمل "؛ لافتًا إلى أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على علم بالقضية، وأنه أيَّد الإجراءات المتخذة ضد الفساد.

Advertisements

وأوضح مازن الكهموس، أن الوزارات السيادية ليس لديها أي استثناء بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حفظهما الله، بينما القضية الآن بالمحكمة؛ وذلك بعد تلقي اعترافات من المتهمين، مبينًا أن المبالغ الإجمالية في هذه القضية في حدود 300 مليون ريال.

وكانت صحيفة " صدى " الإلكترونية، قد نشرت التفاصيل الكاملة حول تورط 16 شخصًا منهم لواء و7 ضباط في جرائم رشوة واستغلال وظائفهم، ليخرج رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للحديث عن ملابسات القضية.