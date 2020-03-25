شكرا لمتابعة خبر عن العقوبة النظامية لإصدار شيك بدون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء العقوبة القانونية التي يجب توقيعها على من أصدر شيك بدون رصيد .
وأكدت أن كل من سحب بسوء نية شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات ، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كما يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة .
جاء ذلك في رد على حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين.
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