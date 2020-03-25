شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد عمل دون كلل أو ملل على مدار الساعة ونحن في بيوتنا آمنين مطمئنون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شخصياً على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار 24 ساعة.

جهود المملكة في التعامل مع الأزمات جذبت وسائل الإعلام العالمية، كان أبرزها السؤال الأهم هو سر نجاح المملكة في احتواء انتشار الوباء بالعديد من القرارات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي لا يكل ولا يمل من متابعة كل كبيرة وصغيرة.

ولم تقتصر جهود المملكة على الشأن المحلي، فخلال الأيام الماضية أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من الاتصالات مع قادة دول العالم بحث خلالها أهمية مواصلة جهود التعاون والتنسيق الوثيق، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.

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واستعرض ولي العهد الترتيبات لقمة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المملكة، اتخذت مؤخرًا العديد من القرارات الحاسمة للتعامل مع الوباء القاتل يأتي أبرزها منع التجول بعد الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، إضافة إلى قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل في كل الجهات الحكومية باستثناء العديد من الجهات.

في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نقول كلمة حق في جهود القيادة الرشيدة: "نحنُ في بيوتنا آمنين مطمئنون، وهم منشغلون بالأوضاع الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية وتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي تعاني منه العديد من الدول بسبب الأزمة.