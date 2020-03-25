- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هبوط أرضي للمرة الثانية على التوالي بشارع "القيم الأعلى" بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):على الرغم من إصلاح هبوط أرضي بشارع مدخل القيم الأعلى بمحافظة الطائف قبل نحو اسبوع ، إلا أنه حدث مجدداً في نفس الموقع ، الأمر الذي ينذر بوقوع مخاطر للمارة .
وكشفت صور وثقها أحد المواطنين عن الهبوط الأرضي بالطريق " اتجاه واحد " ، مناشداً بسرعة التدخل قبل وقوع حوادث .
وأكد " المواطن " مشهور الحميدي " ، أن الجهات المعنية استجابت لهم قبل اسبوع ، مناشداً بإستكمال جهودهم للقضاء على الهبوط نهائياً .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هبوط أرضي للمرة الثانية على التوالي بشارع "القيم الأعلى" بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.