شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هبوط أرضي للمرة الثانية على التوالي بشارع "القيم الأعلى" بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

على الرغم من إصلاح هبوط أرضي بشارع مدخل القيم الأعلى بمحافظة الطائف قبل نحو اسبوع ، إلا أنه حدث مجدداً في نفس الموقع ، الأمر الذي ينذر بوقوع مخاطر للمارة .

وكشفت صور وثقها أحد المواطنين عن الهبوط الأرضي بالطريق " اتجاه واحد " ، مناشداً بسرعة التدخل قبل وقوع حوادث .

وأكد " المواطن " مشهور الحميدي " ، أن الجهات المعنية استجابت لهم قبل اسبوع ، مناشداً بإستكمال جهودهم للقضاء على الهبوط نهائياً .