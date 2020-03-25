شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من داخل مركز العمليات الأمنية يظهر الجهود المبذولة خلال فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو من داخل مركز العمليات الأمنية، ليكشف عن الجهود المبذولة، لمساعدة المواطنين قبل وبعد منع التجوال.

واظهر الفيديو العدد الكبير للاتصالات الهاتفية التي يتلقاها القائمون على العمل بالمركز للإجابة على الاستفسارات من المواطنين عبر الهواتف، وتلقى المركز من يوم أمس إلى 69 ألف اتصال، بزيادة 60% عن المعتاد، واغلب الاتصالات تتعلق بكيفية الوصول للصيدليات وطرق التنقل.

وتبذل المملكة كل جهودها للسيطرة على الفيروس الوبائي القاتل، حيث طبقت كل الإجراءات الاحترازية.