شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: تمديد الإقامة آليا للمستفيدين في حال انطباق الشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء تمديد الإقامة آليا في حال انطباق الشروط دون الحاجة لأي إجراء أو مراجعة. ، وذلك تسهيلاً على المستفيدين .
جاء ذلك رداً على صاحب عمل يتساءل عن تجديد إقامة عامل لديه مع اقتراب انتهائها .
وكانت "الجوازات " قد قررت قبل أيام تمديد الإقامة آلياً للعاملين التي تنطبق عليهم الشروط ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة .
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