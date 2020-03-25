شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: تمديد الإقامة آليا للمستفيدين في حال انطباق الشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء تمديد الإقامة آليا في حال انطباق الشروط دون الحاجة لأي إجراء أو مراجعة. ، وذلك تسهيلاً على المستفيدين .

جاء ذلك رداً على صاحب عمل يتساءل عن تجديد إقامة عامل لديه مع اقتراب انتهائها .

وكانت "الجوازات " قد قررت قبل أيام تمديد الإقامة آلياً للعاملين التي تنطبق عليهم الشروط ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة .