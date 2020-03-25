يوتيوب تجعل دقة فيديوهاتها الافتراضية 480P حول العالم بسبب كورونا

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قبل أيام بدأت خدمات بث الفيديو بتخفيض جودة المحتوى المرئي وذلك لمنع حدوث المشاكل التقنية والإنهيارات في الشبكة نتيجة الاستهلاك المكثف، واليوم بدأت يوتيوب بتطبيق هذه السياسة ليس فقط في أوروبا، بل بكافة أنحاء العالم.

الآن، مهما كانت سرعة الإنترنت لديك، فإن دقة الفيديو الافتراضية على مشغل يوتيوب ستكون 480P، على غير المعتاد التي كانت ترفع الدقة الافتراضية في حال توفر لديك اتصال سريع لتكون بالدقة العالية أو الكاملة أو حتى 4K.

ستستمر يوتيوب بتطبيق هذا التقييد للدقة الافتراضية لمدة 30 يوم قادمة على الأقل، مع احتمال تمديدها لاحقاً حسب حجم الاستهلاك واستنزاف مواردها.

وكانت خدمات نتفلكس ويوتيوب وآبل وأمازون وفيس بوك قد أعلنت تدريجياً الأسبوع الماضي عن تخفيض جودة الفيديو في المحتوى المرئي لتقييد استهلاك البيانات نتيجة تطبيق الحجر المنزلي في عدة دول أوروبية وزيادة معدلات مشاهدة الفيديو.

الخبر الجيد أن يوتيوب ستعدل فقط الدقة الافتراضية، بمعنى يمكنك تعديلها يدوياً في كل فيديو تشاهده لدقة أعلى كالمعتاد حسب ما يستطيع اتصالك تحمله. على عكس باقي الخدمات المذكورة التي أصبحت تجبر المستخدمين على المشاهدة بدقة أقل من الدقة العالية أو الكاملة ولا مجال لتغييرها حتى لو كان لديك اتصال سريع.

يذكر أن يوتيوب لديها ملياري مستخدم نشط شهرياً، ولم يختلف حجم استهلاك المستخدمين عن المعتاد، لكن شهدت يوتيوب اختلاف في نمط الاستهلاك حيث أصبح أغلبه من المنازل، وأصبحت ساعات المشاهدة أطول لكن بحجم ذروة أقل.

