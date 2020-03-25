شاومي تكشف عن هاتفها المنافس ريدمي K30 Pro 5G بسعر 425 دولار

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في جولة جديدة من المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية أعنلت شركة شاومي عن هاتفها الجديد ذو المواصقات الراقية والسعر المنخفض بالمقارنة مع المنافسين K30 Pro.

الهاتف يأتي متتماً لهاتف K20 Pro كما أطلقت عليه الشركة في القارة الآسيوية وMi T9 Pro في أوروبا حيث طرح في السوقين العام الماضي ولاقى استحسانا وإقبالاً من جمهور المستخدمين ومراجعين الهواتف.

ويأتي شاومي K30 Pro الجديد بشاشة كاملة قياس 6.67 بوصة AMOLED بدعم HDR10+ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث للشاشة 60 هيرتز مما يجعله أقل من المنافسين من هذه الناحية مع احتواءه على كاميرا امامية منبثقة.

K30 Pro

كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بنظام رباعي العدسات الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة (ultrawide) بدقة 13 ميجا بكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وعدسة تكبير 5 ميجا بكسل؛ وكما وضحت الشركة فان كاميرا هاتفها قادرة على تكبير هايبرد بقدرة 30X.

أما على مستوى التقاط الفيديو فالكاميرا تدعم تسجيل المقاطع بدقة 8K، فيما يدعم الجهاز معيار مقاومة الماء IP53 وتقينة NFC وWi-Fi 6 ويملك بطارية 4.700 أمبير تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB من نوع C بقدرة 33 واط.

العتاد الداخلي للهاتف يأتي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 والذي يدعم بطبيعة الحال تقنيات اتصال الجيل الخامس مع دعم ذاكرة عشوائية 6، 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128، 256 جيجا بايت.

السعر والتوفر في السوق

سيبدأ إطلاق الهاتف في الصين أولاً ثم في الهند وربما قد يصل القارة الأوروبية في وقت لاحق كما نسخته السابقة..؛ فيما سيبلغ سعرة نسخة (6GB ، 128GB) ذاكرة داخلية وعشوائية على التوالي 425 دولار وهو سعر منافس بالفعل مع هذه المواصفات الراقية؛ بينما ستأتي نسخة K30 Pro Zoom (8GB ، 256GB) بحوالي 565 دولاراً.

