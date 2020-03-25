حساب المواطن يتمسك بـ«مكافأة المؤذن»: الإفصاح عنها ضرورة

أكد برنامج حساب المواطن أن مكافأة المؤذن تعد من الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها؛ وذلك عن طريق اختيار نوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «مكافأة الأئمة والمؤذنين».

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «هل مكافأة الإمام والمؤذن مطلوبة في الإفصاح؟».

وقال حساب المواطن: « أهلًا بك.. نعم، تعتبر مكافأة المؤذن من الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها، ويرجى اختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (مكافأة الأئمة والمؤذنين).. نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ28 (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين معاييرَ الاستحقاق 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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