بالفيديو.. سماحة المفتي يعلق على إغلاق المساجد بسبب كورونا

علق مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على قرار إغلاق المساجد مؤقتًا، مشددًا على أهمية الالتزام به.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة مع برنامج «معالي المواطن» على قناة «mbc»، إن الالتزام بقرار إغلاق الحرمين الشريفين والمساجد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هو واجب شرعي.

وأوضح أن قرار إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها هو أمر مؤقت واتخذ من باب الحماية وتجنب انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن وزير الصحة عرض عليه إيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة لمواجهة انتشار العدوى.



ووجّه نصيحة للجميع بضرورة الإيمان بالقضاء والقدر واللجوء إلى الله تعالى والاستغفار والتوبة النصوح، كما شكر وزارتي الصحة والداخلية على الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

