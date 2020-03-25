أول وفاة بـ"كورونا" في السعودية.. ارتفاع المصابين.. ضبط مخالفي منع التجول

تقدم صحيفة عاجل، أهم الأخبار المحلية والعالمية وآخر تطورات انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، في نشرة أخبار السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس2020م، والبداية بأبرز الأخبارالمحلية بإعلان وزارة الصحة تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا بالمملكة وارتفاع عدد المصابين بالمرض.

الصحة تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا.. و205 إصابات جديدة ترفع إجمالي الحالات لـ767

وكشفت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في المملكة بسب فيروس كورنا المستجد لمسن أفغاني الجنسية، 51 عامًا، مشيرة إلى أنه تم كذلك جيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بـكورونا وصل إلى 767 حالة.



الصحة العالمية تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في وفيات فيروس كورونا

من جهتها، أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19، خاصة بعد تخطي عدد المصابين به حاجز الـ400 ألف مصاب، محذرة من التسارع "المقلق" في عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، قائلة إنه إن الممكن أن تتحول البلاد إلى مركز للتفشي.

"إياتا" يصدم شركات الطيران: إيراداتكم ستتراجع 250 مليار دولار

وعلى صعيد تطور الأوضاع الصحية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدول والحكومات عبر العالم للحد من انتشار المرض، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إياتا، انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار لعام 2020 مقارنة مع المستويات المسجلة في2019 .

شرطة حائل: إيقاف مواطنة تباهت بخرق قرار منع التجول

أوقفت الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل، مواطنة شاركت فيديو لها في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تباهت فيه بخرقها قرار منع التجول، وتحدثت عن إصرارها بعدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول،

وكانت النيابة العامة، أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها تعرفت على هوية فتاة، بعد ظهورها في فيديو متداول تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

الجهات الأمنية تطيح بمصور فيديو الأرفف الفارغة بنجران



وضمن قيام الأجهزة الأمنية بمتابعة التطورات وملاحقة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الجهات الأمنية في منطقة نجران إلقاء القبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي أذاع في تصويره انتهاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

بالفيديو.. الداخلية تعلن آلية التعامل مع الاستراحات والمخيّمات المخالفة لمنع التجوال



وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تطبيق العقوبات كافة على الاستراحات والمخيمات المخالفة والطريقة التي تتعامل بها الجهات الأمنية مع الاستراحات والمخيمات المخالفة التي تم إغلاقها، كما تناول المؤتمر مستجدات الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد ومنع التجول.

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إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس في حسابات المتقاعدين، غدًا الأربعاء، كما سيتم تقديم رواتب موظفي الدولة لشهر مارس من مدنيين وعسكريين، إلى صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠، بدلًا من يوم الجمعة.

حساب المواطن يحسم استحقاق طالبي الدعم بعد تعديل بياناتهم

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الموثق بموقع "تويتر"، أنه يتم دراسة بيانات المستفيدين في حالة إجراء أي تعديل عليها، ضمن استيفاء إجراءات الحصول على الدعم، موضحًا أن المؤهلين الذين تبين استحقاقهم والذين لم يصلهم الدعم، يمكنهم تزويد برنامج حساب المواطن برقم الطلب عبر خدمة صوتك مسموع.

البريد السعودي يطلق عديدًا من الخدمات للعملاء عن بُعد



كشفت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الثلاثاء، تدشينها العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية العملاء عن بعد، التي تم توفيرها في مختلف أنحاء المملكة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتقدّم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بعد من خلال خدمة لسلامتك نوصلها لك، التي ينفذها موظفو البريد بإيصال الطرود إلى المنازل، للمحافظة على السلامة العامة، في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على نجران وعوالق ترابية بالمدينة



حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الثلاء، من أن طقس يوم غد الأربعاء، سيشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

رسميًا.. تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 لمدة عام

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية، الموافقة على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 لمدة عام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم وتعليق الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة للحد من انتشار وتوسع فيروس كورونا.