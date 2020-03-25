بمبادرة جديدة.. أمانة القصيم ترشد استهلاك الطاقة بالشوارع والميادين

أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر الترشيد في استخدام الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول، للتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كاف من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة، وقد بدأت الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم بتطبيق المبادرة وفق خطة عمل محددة ابتداءً من اليوم، تشمل كل بلديات منطقة القصيم

ونفّذت بعض الأمانات مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة عبر الأمانات والبلديات من خلال تقليص إنارة الشوارع، لاسيما وأن الاستغناء عن هذه النسبة غير مؤثر حاليًا، في ظل تطبيق نظام منع التجول، وكانت بعض الأمانات قد اتخذت عدد من التدابير الوقائية لصحة وسلامة السكان، لمواكبة تعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

كما بدأت من خلال الأمانات والبلديات التابعة لها في المناطق والمحافظات بتنفيذ مبادرة خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بتقليل شدة الإنارة العمومية في الشوارع والحدائق والمنتزهات، بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن، وذلك تزامنًا مع منع التجول في المدن والمحافظات والمراكز بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا.

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وتقدم تلك الأمانات خدماتها من خلال بوابة "بلدي"، بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة، لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، تتمثل بالخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعمل البوابة أيضًا على استقبال الطلبات الإلكترونية لاستخراج كل الرخص وتجديد وغيرها، كما تقدم الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.

ومن خلال تقديم هذه الخدمات تهدف بوابة "بلدي" إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة على جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، في ظل الجهود الحكومية لانتشار فيروس كورونا.

وتستقبل وزارة الشؤون البلدية من خلال تطبيق البلاغات 940، جميع أنواع البلاغات في اختصاصات الوزارة، سواء ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لكورونا أو غيره من المهام المنوطة بالأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة.