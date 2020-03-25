بالصور.. «أمانة جازان» تداهم أحد المستودعات المخالفة بالمنطقة

قامت أمانة منطقة جازان، ممثلة بوكالة الخدمات، بمشاركة فرع وزارة التجارة في المنطقة بمداهمة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.
وجاء ذلك بتوجيه أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة؛ لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي ختام جولتهم الرقابية، تم توجيه المخالفات للشركة وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتمّت مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما تم إلزام الشركة بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال .
وأكد أمين جازان، أنّ هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحالّ الصحة العامة.
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