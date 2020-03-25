شرطة مكة تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن. صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، بفضل من الله، عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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