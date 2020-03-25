السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ ثاني دوراتها المجتمعية عن بُعد



نجران 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، ثاني دوراتها التدريبية للمجتمع عن بُعد، بعنوان "العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية".

وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور ناجي الشريف، إلى إكساب المشاركين المبادئ الأساسية لتطوير الذات وفهم الشخصية، وتعزيز القدرات الذاتية لتوجيه الأشخاص نحو النجاح والانسجام مع بيئتهم.

وتناولت عدة محاور منها الرؤية الشخصية، والقيادة والإدارة الشخصية، وكذلك مبدأ القيادة المحوري، وسلطة العادات السبع المتضمنة التطبيقات ورؤى ما بعد العادات السبع.

// انتهى //

10:29ت م

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