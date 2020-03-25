السعودية اليوم / السودان تمدد إغلاق المطارات احترازيًا من كورونا المستجد



الخرطوم 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

مددت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم وحتى 23 من الشهر القادم.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزود بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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10:26ت م

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