السعودية اليوم / ماليزيا تمدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا حتى منتصف أبريل المقبل



كوالالمبور 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين اليوم تمديد العمل بالقيود التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

وقال محيي الدين: " من المتوقع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس قبل أن تبدأ الحالات الجديدة المصابة في الانحسار"، معلنًا تمديد العمل بالقيود المفروضة على السفر والعمليات التجارية منذ أسبوع حتى 14 أبريل المقبل.

وكان وزارة الصحة الماليزية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة الوفاة الـ17 بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن نحو 1000 حالة من بين 1624 حالة إصابة في ماليزيا تعود لأشخاص لهم علاقة بأحد التجمعات في كوالالمبور أواخر فبراير الماضي.

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10:24ت م

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