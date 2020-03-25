السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، المدينة المنورة، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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10:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.