السعودية اليوم / وفاة وزير الدفاع السوداني



الخرطوم 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلن مجلس السيادة السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم صباح اليوم بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

ومن المتوقع أن تباشر السُلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة وأن يتم تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

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09:31ت م

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