السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سيئول 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

سجلت المراكز لمكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية اليوم 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا إلى 9137 حالةً.

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09:10ت م

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