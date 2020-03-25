

ولنجتون 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

سجلت نيوزيلندا اليوم 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد قبل أن تطبق الإغلاق الكامل عند منتصف الليل.

وتوقع مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي أن يستمر عدد الحالات في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

// انتهى //

09:05ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيوزيلندا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.