شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطييب "مقام إبراهيم" بمواد صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام - . وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام . وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطييب "مقام إبراهيم" بمواد صديقة للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.