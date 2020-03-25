محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة في البلاد وصل إلى 9137 حالة سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً.فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:49 AM Advertisements إجمالي الحالات المصابة في البلاد وصل إلى 9137 حالة كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم، 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة في كوريا، إلى 9137 حالةً. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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