، موسكو تعلن تعافي 14 مريضاً بـ "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما تمّ تأكيد إصابة 290 شخصاً بالفيروس

ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في موسكو، إلى 14 شخصاً.

وقالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا؛ اليوم الأربعاء، للصحفيين: "خرج خمسة مرضى آخرين تعافوا من الإصابة بالفيروس من المركز الطبي كوموناركا (مستشفى مخصص للمصابين بالفيروس)، وتم إلى الآن، شفاء 14 مريضاً من فيروس كورونا، على يد أطباء موسكو".

ونقلت "سبوتنيك عربي" عن راكوفا؛ قولها إن "جميع المرضى قَدِموا من الدول الأوروبية".

وأشارت النائبة إلى "أن جميع المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا التوصيات المناسبة".

هذا وتمّ تأكيد 290 إصابة بمرض "كوفيد-19" حتى يوم 24 مارس في موسكو.

وأعلن مقر عمليات العاصمة الروسية لرصد ومراقبة الوضع مع فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، "تأكّدت 28 حالة أخرى للإصابة بالفيروس، وفي المجموع تمّ تسجيل 290 حالة إصابة بالمرض في العاصمة حتى الآن".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، حتى الآن، عتبة الـ 18900 شخص.فيروس كورونا الجديد موسكو