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أكّد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر؛ بأزمة قلبية.
وتُوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا؛ عاصمة جنوب السودان.
جديرٌ بالذكر أن الفريق أول عمر؛ كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.
وكان عمر؛ عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر أزمة قلبية
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:25 AM
كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة
أكّد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر؛ بأزمة قلبية.
وتُوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا؛ عاصمة جنوب السودان.
جديرٌ بالذكر أن الفريق أول عمر؛ كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.
وكان عمر؛ عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
، وفاة وزير الدفاع السوداني في "جوبا" بأزمة قلبية ،
المصدر : الخليج 365
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