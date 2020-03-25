، رغم إصلاحه قبل أيام.. تَجَدد الهبوط الأرضي بشارع "القيم الأعلى" بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حفرة تشكّل خطرًا على مرتادي الطريق وقد تُسبب حوادث خلال تفاديها

وثّق مواطن بمحافظة الطائف بالصور، هبوطًا مفاجئًا بشارع مدخل القيم الأعلى على الرغم من إصلاحه من هبوط سابق قبل عدة أيام ليعود للهبوط مجددًا؛ مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات وخصوصًا أنه المدخل الرئيسي للحي.

وقال المواطن مشهور الحميدي: إنه قبل أسبوع كان هناك هبوط في نفس الموقع بشارع القيم الأعلى، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وباشرت بعدها الحالة؛ لكن اليوم نتفاجأ بهبوط آخر بالطبقة الأسفلتية الجديدة قد تتسبب في حصول حوادث لمرتادي الطريق.

وطالَبَ "الحميدي" الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة المارة من هذه الحفرة؛ حتى لا تتحول لموقع للحوادث أثناء تفاديها؛ وخصوصًا أن الطريق مسار واحد.

الطائف