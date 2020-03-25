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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أول وفاة بكورونا.. و205 إصابات جديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وهي لمقيم في المدينة المنورة.
كما سجلت الوزارة 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات 767 إصابة في المملكة العربية السعودية، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة .. وفق “العين“.
وشملت الحالات الجديدة، 82 إصابة في جدة، 69 في الرياض، و12 في الباحة و8 حالات في كل من بيشة ونجران، و6 حالات في كل من القطيف وأبها والدمام، و3 حالات في جازان وحالتان في كل من الخبر وظهران وحالة واحدة في المدينة المنورة.
وقالت الوزارة إن 119 من الحالات المصابة مرتبطة بالسفر وهي معزولة منذ قدومها إلى المملكة العربية السعودية.
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