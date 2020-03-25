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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان سبل مكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رحب رئيس كوريا الجنوبية، بمبادرة المملكة بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار الفيروس وآثاره الإنسانية والاقتصادية.
كما تم خلال الاتصال، التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية للنجاح في مكافحة كورونا.
وكان الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة السعودية قد أعلن، الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 28 حالة.
وأضاف أنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة في المملكة إلى 767 حالة.
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