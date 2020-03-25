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الكويت تعلن شفاء 4 مصابين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 43 حالة

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محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة كان قد أعلن أمس عن تعافي 9 حالات جميعهم مواطنون

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وكان وزير الصحة، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم مواطن كويتي وثمان مواطنات كويتيات.

وذكر وفق صحيفة "القبس" أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:42 AM

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وزير الصحة كان قد أعلن أمس عن تعافي 9 حالات جميعهم مواطنون

الكويت تعلن شفاء 4 مصابين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 43 حالة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وكان وزير الصحة، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم مواطن كويتي وثمان مواطنات كويتيات.

وذكر وفق صحيفة "القبس" أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكلمات المفتاحية

، الكويت تعلن شفاء 4 مصابين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 43 حالة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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