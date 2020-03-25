- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.
وأشارت بلومبرج إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 6 حالات وفاة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد الأرجنتين
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:36 AM
يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 و6 وفياتالأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال الـ24 الماضية
أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.
وأشارت بلومبرج إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 6 حالات وفاة بالفيروس.
، الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال الـ24 الماضية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال الـ24 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.