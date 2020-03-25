، الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال الـ24 الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 و6 وفيات

أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 6 حالات وفاة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد الأرجنتين