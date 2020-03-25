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أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.
وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".فيروس كورونا الجديد
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:22 AM
لمحتجز مكسيكي في سجن في مقاطعة بيرغنأول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة
أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.
وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".
، أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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