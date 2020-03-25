شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. صدمة كبرى في الكويت .. بعد صدور هذا القرار الصاعق والغير متوقع .. والحزن يعم المدن الكويتية .. شاهد والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 07:58 صباحاً - عــــاجل .. صدمة كبرى في الكويت .. بعد صدور هذا القرار الصاعق والغير متوقع .. والحزن يعم المدن الكويتية .. شاهد

اتخذت السلطات الهندية والفلبينية قرارًا صادمًا للحكومة الكويتية، يتعلق باستقبال المبعدين من الدولة العربية إلى بلادهم، بسبب تفشي فيروس كورونا. شاهد بقية الخبر في الأسفل

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وتسبّب قرار الهند والفلبين في إفشال مخطط الحكومة الكويتية، في تسيير رحلات لإجلاء رعايا الدولتين وإعادتهم إلى بلادهم، في ظل حالة الحظر الجزئي والإجراءات المتشددة التي تفرضها البلاد لمواجهة اجتياح كورونا للمنطقة. ورفضت الفلبين والهند، استقبال رعاياها المبعدين من الكويت، إلا بعد وجود شهادة صحية لكل منهم تثبت خلوه من فيروس "كورونا". القرار الفلبيني الهندي جعل وزارة الداخلية الكويتية تتوقف عن استكمال إجراءات ترحيل المخالفين الـ 340 من سجن الإبعاد. وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه كان من المفترض تسيير 3 رحلات، اثنتان منها إلى الهند والثالثة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، لكن كل الرحلات ألغيت بسبب طلب سلطات الدولتين شهادة صحية تفيد بسلامة كل فرد يتم ترحيله من الأمراض. وأوضحت مصادر محلية، أن هناك تنسيقًا يجري حاليًّا بين وزارتي الداخلية والخارجية مع سفارتي الدولتين، وأي دولة أخرى قد تضع مثل هذا الشرط، بهدف إيجاد حلول سريعة. وبدأت الكويت، مساء الأحد، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي، من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجرًا، بالتوقيت المحلي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وسبق أن مددت الحكومة الكويتية، عطلة العمل في المؤسسات الحكومية، لأسبوعين إضافيين، ليبدأ الدوام في 12 أبريل (نيسان) المقبل، وتمديد عطلة الدراسة إلى 4 أغسطس (آب) المقبل، وحتى اليوم الاثنين، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالكويت إلى 189 حالة.

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