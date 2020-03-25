شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أن الهلع يضعف جهاز المناعة عند الإنسان، مشددًا على أهمية البقاء في المنزل في هذه الفترة.
وقال الخضيري: " الهلع ونشرالخوف أحد أسباب ضعف مناعة الشخص، فتهاجمه أمراض كثيرة كانت كامنه وغير نشطة " .
وتابع: " الدولة ضّحت بالكثير من أجلك، بقي دورك بالتزام بيتك ومكانك وعدم الخروج أبداً، لكي تنكسر وتنقطع سلسلة الإمدادات البشرية للفيروس " .
وأضاف: " البشر وقوده، لذا ابتعد عن أي مخالطة ولا تخرج لكي لاتكون انت وقود انتشاره " .
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